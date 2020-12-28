Минкультуры предложило штрафовать на 100 тысяч рублей за съемку в кинотеатрах

Минкультуры внесло проект федерального закона в правительство РФ, который предполагает введение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей за любую съемку фрагментов фильма в кинотеатрах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

Она отметила, что теперь «даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей». Поправки предлагается внести в федеральный закон “О государственной поддержке кинематографии РФ” и в Кодекс административных правонарушений.

За съемку в кинотеатре сейчас нельзя получить штраф, однако распространение и хранение полученных незаконным путем кинолент наказывается по статье 146 УК РФ штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 лет. Также эта статья предусматривает наказание в виде исправительных, обязательных или принудительных работ сроком до 48з часов или лишение свободы сроком до двух лет.





