Минкультуры предложило штрафовать на 100 тысяч рублей за съемку в кинотеатрах
Минкультуры внесло проект федерального закона в правительство РФ, который предполагает введение штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей за любую съемку фрагментов фильма в кинотеатрах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.
Она отметила, что теперь «даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей». Поправки предлагается внести в федеральный закон “О государственной поддержке кинематографии РФ” и в Кодекс административных правонарушений.
За съемку в кинотеатре сейчас нельзя получить штраф, однако распространение и хранение полученных незаконным путем кинолент наказывается по статье 146 УК РФ штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 лет. Также эта статья предусматривает наказание в виде исправительных, обязательных или принудительных работ сроком до 48з часов или лишение свободы сроком до двух лет.
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