Пособие по безработице в РФ могут увеличить для всех

Председатель правительства России Михаил Мишустин озвучил планы по увеличению минимального размера пособия для всех безработных граждан, а не только тех, кто лишился места в период эпидемии коронавируса. Об этом премьер-министр заявил на совещании в режиме видеоконференции у президента Владимира Путина.

Такая мера включена в список дополнительных предложений по поддержке потерявших работу граждан, разработанный по поручению главы государства. Предусматривается также продление выплаты пособий по безработице, передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин считает правильным распространить право получения такого же пособия на индивидуальных предпринимателей, которые вынужденно свернули свою деятельность из-за эпидемии и карантинных мер.

