Минфин РФ внес законопроект о распространении семейной ипотеки на ИЖС

Минфин России внес в правительство законопроект о распространении «Семейной ипотеки» на ИЖС, говорится в сообщении на сайте министерства.

Это даст возможность семьям с детьми взять льготную ипотеку на строительство частных домов.

Для этого Минфин предложил изменить программу льготной ипотеки под 6% для семей с детьми, где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года..

Ведомство ожидает, что после принятия законопроекта будет выдано около 200 тысяч кредитов на 79 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМинфин РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры