Минфин РФ внес законопроект о распространении семейной ипотеки на ИЖС
Минфин России внес в правительство законопроект о распространении «Семейной ипотеки» на ИЖС, говорится в сообщении на сайте министерства.
Это даст возможность семьям с детьми взять льготную ипотеку на строительство частных домов.
Для этого Минфин предложил изменить программу льготной ипотеки под 6% для семей с детьми, где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года..
Ведомство ожидает, что после принятия законопроекта будет выдано около 200 тысяч кредитов на 79 млрд рублей.
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