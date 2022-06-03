Минфин подготовил проект по борьбе с мошенничеством с платёжными картами
Министерство финансов России внесло в кабинет министров проект закона о противодействии мошенничеству с банковскими картами. Документ предусматривает оперативный обмен информацией между Центробанком и МВД.
Такое взаимодействие будет способствовать раскрытию преступлений в данной сфере, а также станет эффективным способом профилактики подобного рода мошеннических схем, говорится в сообщении ведомства.
В Минфине отмечают широкое распространение мошенничества, связанного с добровольной передачей гражданами личных данных - номеров платежных карт, паролей и другой конфиденциальной информации. После этого злоумышленники переводят деньги без согласия клиентов.
Как уточняют «Известия», Центробанку и МВД предлагается обмениваться данными на базе двусторонних соглашений. Технически это будет делаться посредством технологической инфраструктуры регулятора — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.
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