Минфин хочет урезать стоимость гаджетов для чиновников

Министерство финансов РФ выступило с инициативой ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые чиновники могут приобретать за счёт бюджета. Как сообщает РИА Новости, уже подготовлен проект постановления на этот счёт.

Стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата государственных органов власти федерального уровня предлагается ограничить 15 тысячами рублей, планшеты, по задумке Минфина, не должны стоить дороже 60 тысяч рублей, верхняя планка для ноутбуков — 100 тысяч рублей, передает RT.

Расходы на саму связь Минифин предлагает предусмотреть в размере не более 4 тысяч рублей в месяц. Гаджеты для чиновников рангом ниже (советников и помощников) предполагается сделать ещё дешевле. Телефоны – не дороже 10 тысяч рублей, планшеты — 50 тысяч рублей, ноутбука — до 80 тысяч рублей.

