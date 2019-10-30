Минфин хочет активировать налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России выступило с инициативой распространить особый налоговый режим для самозанятых с будущего года ещё на 19 субъектов Федерации. Как сообщает RT, законопроект размещён на федеральном портале нормативных актов. Минфин предлагает подключить к эксперименту, в частности, Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую области, Башкирию.
Сейчас налог для самозанятых апробируется в качестве эксперимента в четырёх регионах — Москве с областью, Татарстане и Калужской области. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости введения такого налога по всей стране. Перед этим глава Минфина, вице-премьер Антон Силуанов предложил определить список профессий, где можно применять такой налоговый режим.
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