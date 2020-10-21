В Армении заявили, что Карабаху грозит экологическая катастрофа из-за трупов
Нагорному Карабаху может грозить экологическая и гуманитарная катастрофа из-за большого количества убитых в зоне конфликта. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте министерства окружающей среды Армении.
В ведомстве отмечают, что ситуация с телами на поле боя выходит из-под контроля. Сообщается, что камеры в зоне боевых действий засняли, «как дикие животные питаются трупами».
Минэкологии считает, что, учитывая большое количество жертв и расположение тел рядом с водоёмами, ситуация может привести к серьёзным проблемам для окружающей среды и здоровья людей. Среди возможных опасностей ведомство называет вспышки инфекционных болезней и распространение животными опасных патогенов не только на территории конфликта, но и «на более широкий регион».
Отмечается, что министерство обратилось к коллегам, представителям дипломатического корпуса и международным организациям, чтобы привлечь их внимание к опасности возникновения экологических катастроф.
Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах стороны конфликта договорились о прекращении огня с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются.
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