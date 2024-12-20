Милонов предложил отменить «колы» в школах
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от отметки «единица» в школах России. Парламентарий направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.
«Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки "единица"... до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции», — подчеркнул Милонов.
По словам депутата, он получает обращения от родителей, жалующихся, что учителя злоупотребляют выставлением «колов». Как отметил Милонов, ученик может получить такую оценку за несущественные проступки, в том числе забытую тетрадь или помарки в задании. Депутат назвал единицу «инструментом эмоционального воздействия учителя... до конца не осознающего тяжесть применяемой санкции». Кроме того, Милонов добавил, что эта оценка может серьезно влиять на средний итоговый балл по предмету.
Ранее Виталий Милонов предложил запретить брачным агентствам брать деньги с россиянок, напоминает RT.
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