Милонов предложил не пускать незамужних россиянок в Турцию
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам путешествия в Турцию. Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Милонова, девушки во время поездок в Турцию могут пострадать от внимания местных мужчин, в том числе от попыток подпоить их поддельным алкоголем.
«Я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем, потому что там алкоголь опасный», — подчеркнул депутат.
Также парламентарий рассказал, что россиянки нередко попадают под обаяние турков и выходят за них замуж. Однако по турецким законам рожденные в таком браке дети в случае развода остаются с отцом, и мать не имеет никаких прав на них, пишет Газета.ру. Милонов подчеркнул, что получает много жалоб от женщин, которые не могут увидеть своих оставшихся с турецкими отцами детей, отмечает телеканал «360».
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