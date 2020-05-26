Миллиарды и триллионы на помощь, в которую люди не верят

О скором возобновлении работы большинства московских предприятий заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу», - написал он в своем блоге. По его словам, «в условиях пандемии потери неизбежны», однако «впереди у московского бизнеса - хорошие перспективы», - уверен столичный градоначальник. Для помощи столичному бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей, - напомнил Собянин. С первым этапом отмены ограничений к работе вернулось свыше 90% промышленных предприятий города, «и когда настанет время, также быстро и энергично откроют свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое», - убежден Сергей Собянин.

Еще больше оптимизма призван придать объем помощи бизнесу и гражданам на федеральном уровне. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, совокупный объем мер поддержки, принимаемых правительством России в условиях пандемии коронавируса, превысил три триллиона рублей. В такую сумму оцениваются все три пакета антикризисных решений государства. Очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего, - указал министр.

И тут он как никогда прав: социологические исследования последних месяцев показывают, что большинству россиян трудно прожить от зарплаты до зарплаты – тем, у кого она еще есть. Так, в марте 63,6% участников одного из опросов признались в отсутствии накоплений, а более двух третей респондентов сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии.

Есть и еще один опрос, который наглядно иллюстрирует отношение граждан к реляциям о господдержке. 61% его участников сообщили, что у них за время пандемии коронавируса снизился уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам. 54% участников опроса, выдержки из которого приводит РБК, стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам. Кроме того, 24% россиян заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% опрошенных снизилась уверенность в том, что им есть на кого положиться.

Что касается двух последних позиций, то тенденция такого рода, скорее всего, свойственна части общества в любой непомерно затянувшейся ситуации чрезвычайного характера. Другое дело, что никакими рассказами о триллионных ассигнованиях человек, не имеющий возможности прожить от зарплаты до зарплаты, не говоря уж о накоплениях, сыт не будет. Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.

