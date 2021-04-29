Михалков сделал прививку от коронавируса

Режиссер Никита Михалков рассказал, что сделал первую прививку от коронавируса. По его словам, он решил вакцинироваться, так как не хочет заразиться.

Михалков рассказал, что начал «терять бдительность». По его словам, он много общается и время от времени забывает надеть маску.

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«Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», - цитирует ТАСС Михалкова.

Режиссер также рассказал, что после того, как получил первую дозу вакцины чувствует себя хорошо, через три недели он намерен получить второй укол.

Весной прошлого года в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. Повторы выпуска передачи сняли с эфира телеканала «Россия 24». Режиссер назвал это цензурой.


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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияНикита Михалков
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