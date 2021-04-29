Михалков сделал прививку от коронавируса

Режиссер Никита Михалков рассказал, что сделал первую прививку от коронавируса. По его словам, он решил вакцинироваться, так как не хочет заразиться.

Михалков рассказал, что начал «терять бдительность». По его словам, он много общается и время от времени забывает надеть маску.