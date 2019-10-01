Михаила Боярского заподозрили в нарушении ПДД в центре Петербурга

Госавтоинспекция Петербурга проведет проверку появившейся в интернете информации о нарушении ПДД российским артистом Михаилом Боярским.

Как сообщает Интерфакс, согласно распространенной в социальных сетях информации человек, похожий на Боярского, припарковался на Невском проспекте на встречной выделенной полосе для общественного транспорта.

В госавтоинспекции агентству сообщили, что в ходе расследования будут установлены номера машины, личность водителя, отсмотрены камеры видеофиксации. После этих действий будет принято решение о наказании нарушителя ПДД.



