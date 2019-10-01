Михаила Боярского заподозрили в нарушении ПДД в центре Петербурга
Госавтоинспекция Петербурга проведет проверку появившейся в интернете информации о нарушении ПДД российским артистом Михаилом Боярским.
Как сообщает Интерфакс, согласно распространенной в социальных сетях информации человек, похожий на Боярского, припарковался на Невском проспекте на встречной выделенной полосе для общественного транспорта.
В госавтоинспекции агентству сообщили, что в ходе расследования будут установлены номера машины, личность водителя, отсмотрены камеры видеофиксации. После этих действий будет принято решение о наказании нарушителя ПДД.
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