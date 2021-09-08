Михаил Турецкий отметил безопасность и удобство онлайн-голосования
Народный артист России, основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаил Турецкий заявил, что онлайн-голосование - это «логичное настоящее и перспективное будущее», сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, он намерен принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах 2021 года, которое даёт возможность заявить свою гражданскую позицию из любой точки мира.
«Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и, соответственно, приобщает большую аудиторию. Особенно молодежь. Формат для них более понятный – на языке их гаджетов. А это важно. Ведь за молодым поколением будущее нашей страны», - подчеркнул народный артист.
Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Жители столицы будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Мосгордумы, подать заявку на участие в онлайн-голосовании они могут до 13 сентября.
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