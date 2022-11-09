Многофункциональный миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане для оказания жителям республики помощи в поиске работы на территории Москвы и Подмосковья.

«Открытие в Душанбе представительства Многофункционального миграционного центра будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами», - заявила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По её словам, учреждение будет оказывать услуги по всему комплексу мероприятий по поиску и подбору сотрудников для работы на важнейших проектах Москвы и Московской области.

«Это позволит создать эффективный механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из республики», - подчеркнула глава департамента.

Представительство предоставляет услуги по организации онлайн-собеседований и оценке профессиональных компетенций кандидатов на трудоустройство. Кроме этого, граждане Таджикистана смогут получить консультации по правилам пребывания и работы в России, особенностям оформления миграционной карты, предварительно оформить заявление на патент, записаться на прием в московский ММЦ и получить помощь по покупке билетов.

Она также сообщила, что из 800 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве и Подмосковье трудовых патентов половина приходится на граждан Таджикистана.

«За 10 месяцев 2022 года их доля составляет 48% от общего числа оформленных в Многофункциональном миграционном центре патентов. На начало ноября 2022 года в Москве и области находилось свыше 400 тысяч граждан республики, 80% из которых – трудовые мигранты», – рассказала Мария Багреева.

Глава департамента также отметила, что большинство граждан Таджикистана трудится на объектах сферы строительства.

