Миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане
Многофункциональный миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане для оказания жителям республики помощи в поиске работы на территории Москвы и Подмосковья.
«Открытие в Душанбе представительства Многофункционального миграционного центра будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами», - заявила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По её словам, учреждение будет оказывать услуги по всему комплексу мероприятий по поиску и подбору сотрудников для работы на важнейших проектах Москвы и Московской области.
«Это позволит создать эффективный механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из республики», - подчеркнула глава департамента.
Представительство предоставляет услуги по организации онлайн-собеседований и оценке профессиональных компетенций кандидатов на трудоустройство. Кроме этого, граждане Таджикистана смогут получить консультации по правилам пребывания и работы в России, особенностям оформления миграционной карты, предварительно оформить заявление на патент, записаться на прием в московский ММЦ и получить помощь по покупке билетов.
Она также сообщила, что из 800 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве и Подмосковье трудовых патентов половина приходится на граждан Таджикистана.
«За 10 месяцев 2022 года их доля составляет 48% от общего числа оформленных в Многофункциональном миграционном центре патентов. На начало ноября 2022 года в Москве и области находилось свыше 400 тысяч граждан республики, 80% из которых – трудовые мигранты», – рассказала Мария Багреева.
Глава департамента также отметила, что большинство граждан Таджикистана трудится на объектах сферы строительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СМИ: полиция Британии задержала мужчину, забросавшего яйцами Карла III
- Meta сократит более 11 тысяч сотрудников
- Генпрокурор России и министр юстиции Турции подписали двухлетнюю программу сотрудничества
- Минобороны заявило о пресечении атаки ВСУ на купянском направлении
- Российские войска ликвидировали склад ВСУ со снарядами возле Днепропетровска
- СМИ: квартиры в Москве подешевеют на 30%
- Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции
- Киркоров во время концерта ударил зрителя по лицу букетом роз
- Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека»
- Политолог объяснил отказ Венгрии поддержать план ЕС по помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru