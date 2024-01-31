МИД Южной Кореи опроверг данные о закрытии консульства во Владивостоке

Министерство иностранных дел Южной Кореи опровергло сообщение о якобы готовящемся закрытии генерального консульства республики во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее СМИ сообщили, что консульство якобы распродает автомобили, готовясь к прекращению работы.

«Это была ложная информация», — указали в пресс-службе южнокорейского МИД.

В свою очередь, представительство МИД России во Владивостоке назвало эти данные «неправдой на грани сознательной дезинформации».

Между тем в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге закрыли генконсульства Германии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОпровержениеВладивостокКонсульствоЮжная Корея

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