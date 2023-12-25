Россия откроет два посольства и пять генконсульств за границей

«Приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — отметил дипломат.

Кроме того, российские власти планируют в ближайшие годы открыть дипломатические и консульские миссии в ряде стран в ключевых для РФ географических регионах. О каких государствах идет речь, не уточняется.

Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров заявлял о планах Москвы открыть посольства почти во всех африканских странах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

