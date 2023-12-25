Россия откроет два посольства и пять генконсульств за границей
Россия планирует открыть два посольства и пять генеральных консульств за рубежом. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы МИД Евгений Иванов в интервью «Комсомольской правде».
«Приняты и согласованы с властями государств пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика)», — отметил дипломат.
Кроме того, российские власти планируют в ближайшие годы открыть дипломатические и консульские миссии в ряде стран в ключевых для РФ географических регионах. О каких государствах идет речь, не уточняется.
Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров заявлял о планах Москвы открыть посольства почти во всех африканских странах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru