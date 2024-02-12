МИД РФ расширит список стран для получения электронных виз

Система оформления единых электронных виз (ЕЭВ) для иностранцев начала функционировать с 1 августа 2023 года. Глава департамента акцентировал внимание на том, что с тех пор до конца прошлого год 25% ЕЭВ (43 тысячи) были выданы гражданам из числа так называемых недружественных стран.

При этом, свыше 90% от общего количества было выдано гражданам десяти государств. В этом списке, в частности, значатся Китай, Эстония, Германия, Турция, Латвия, Италия. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», за пять месяцев в общей сложности было выдано 170 тысяч единых электронных виз гражданам 55 стран.

