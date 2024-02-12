МИД РФ расширит список стран для получения электронных виз
Министерство иностранных дел России составляет новый список государств, гражданам которых станет доступна электронная виза РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
При этом он отказался обнародовать названия конкретных стран, которые расширят данный список, сославшись на его незавершённость. Обновлённый перечень стран должен быт готов в течении года.
Система оформления единых электронных виз (ЕЭВ) для иностранцев начала функционировать с 1 августа 2023 года. Глава департамента акцентировал внимание на том, что с тех пор до конца прошлого год 25% ЕЭВ (43 тысячи) были выданы гражданам из числа так называемых недружественных стран.
При этом, свыше 90% от общего количества было выдано гражданам десяти государств. В этом списке, в частности, значатся Китай, Эстония, Германия, Турция, Латвия, Италия. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», за пять месяцев в общей сложности было выдано 170 тысяч единых электронных виз гражданам 55 стран.
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