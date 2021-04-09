МИД РФ объявило о запуске видеотрансляций в Rutube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 9 апреля дипломатическое ведомство начинает видеотрансляции на базе российской платформы Rutube, сообщает ТАСС.

По её словам, видеохостинг обновился и добавил новые функциональные возможности, тем самым сделав огромный шаг к тому, чтобы стать «альтернативной западным площадкам».

Захарова отметила, что Rutube выгодно отличается от «известных американских платформ».

«Rutube остается свободным от цензуры IT-монополистов, подтасовок поисковых запросов и непрозрачных алгоритмов», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что блокировка сайта RT на русском в Латвии является «циничным нарушением основополагающих принципов свободы слова» , сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ВидеоМИД РФМария Захарова
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