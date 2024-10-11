МИД Польши сообщил о снижении выдачи виз россиянам

Министерство иностранных дел Польши сообщило о значительном сокращении числа виз, выдаваемых гражданам России.

С начала 2023 года польские власти выдали всего 1821 визу россиянам, что значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами.

«Отказов все больше»: Долгосрочные визы россиянам выдают только Франция и Италия

Из этого числа 961 виза была предоставлена обладателям Карты поляка, 175 виз — репатриантам, а 452 — представителям преследуемых и оппозиционных групп.

В ведомстве уточнили, что общее количество виз, выданных гражданам России за 2023 год, составило 4294, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:РоссиянеВизыПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры