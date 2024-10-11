МИД Польши сообщил о снижении выдачи виз россиянам
11 октября 202420:29
Министерство иностранных дел Польши сообщило о значительном сокращении числа виз, выдаваемых гражданам России.
С начала 2023 года польские власти выдали всего 1821 визу россиянам, что значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами.
Из этого числа 961 виза была предоставлена обладателям Карты поляка, 175 виз — репатриантам, а 452 — представителям преследуемых и оппозиционных групп.
В ведомстве уточнили, что общее количество виз, выданных гражданам России за 2023 год, составило 4294, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru