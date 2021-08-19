МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана

Представители движения «Талибан»(террористическая организация, запрещена в РФ) гарантировали, что не будут препятствовать вылету россиян из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на данный момент в обычном режиме обсуждается организация чартерных спецрейсов для желающих покинуть Афганистан российских граждан.

Ранее Захарова заявила, что за сложившуюся в Афганистане ситуацию несёт ответственность сбежавший из страны президент Ашраф Гани.

По её словам, у него были все возможности для обеспечения успеха «межафганского мирного процесса», а также мог содействовать «созданию инклюзивного правительства» с привлечением всех этнополитических сил Афганистана.

