МИД организует чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
Представители движения «Талибан»(террористическая организация, запрещена в РФ) гарантировали, что не будут препятствовать вылету россиян из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на данный момент в обычном режиме обсуждается организация чартерных спецрейсов для желающих покинуть Афганистан российских граждан.
Ранее Захарова заявила, что за сложившуюся в Афганистане ситуацию несёт ответственность сбежавший из страны президент Ашраф Гани.
По её словам, у него были все возможности для обеспечения успеха «межафганского мирного процесса», а также мог содействовать «созданию инклюзивного правительства» с привлечением всех этнополитических сил Афганистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru