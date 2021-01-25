МИД Германии потребовал немедленного освобождения мирных участников акций в Москве

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить участников состоявшихся 23 января протестов в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

Он отметил, что несогласованная акция не одно и то же, что незаконная акция и добавил, что полиция непропорционально применила к участникам демонстрации силу, а также отключила интернет и телефонную связь, что затрудняло работу журналистов при освещении мероприятия.

Ранее Маас призвал Россию освободить из-под стражи Алексея Навального, а также придерживаться собственных конституционных норм и принципов верховенства закона.

По оценкам правозащитных организаций, полиция задержала более 2600 человек по всей России. В Москве, по различным оценкам, в акциях приняли участие от 15 до 40 тысяч человек.

