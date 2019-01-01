МГУ улучшил позиции в глобальном рейтинге университетов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошел в топ-100 в международном университетском рейтинге QS, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе рейтинга.

Ведущий университет России занял 84 место - что на 6 позиций выше, чем в прошлом году.