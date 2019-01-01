Общество
В рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов.
МГУ улучшил позиции в глобальном рейтинге университетов
18 июня22:33
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошел в топ-100 в международном университетском рейтинге QS, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе рейтинга.
Ведущий университет России занял 84 место - что на 6 позиций выше, чем в прошлом году.
Второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет, впервые обогнав Санкт-Петербургский государственный университет.
В рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов.
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