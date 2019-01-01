МГУ подарит иркутским первоклассникам тысячу ранцев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подарит тысячу школьных ранцев первоклассникам из города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

По словам ректора, помощь от вуза будет направлена в регион в ближайшие дни.

Также Садовничий добавил, что МГУ готов оказать поддержку абитуриентам из региона.

Иркутская область в июне-июле 2019 года серьезно пострадала от паводков.

