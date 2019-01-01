Общество
Иркутская область в июне-июле 2019 года серьезно пострадала от паводков.
МГУ подарит иркутским первоклассникам тысячу ранцев
9 июля22:04
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подарит тысячу школьных ранцев первоклассникам из города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.
По словам ректора, помощь от вуза будет направлена в регион в ближайшие дни.
Также Садовничий добавил, что МГУ готов оказать поддержку абитуриентам из региона.
Иркутская область в июне-июле 2019 года серьезно пострадала от паводков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:МГУ
Горячие новости
- В Москве раскрыли адреса всех дорожных видеокамер
- Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео
- СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ
- Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре
- Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео