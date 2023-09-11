МГИК: На выборах мэра Москвы проголосовало около 3,3 млн избирателей

Почти 3,3 млн человек, по предварительной информации, приняли участие в выборах мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Глава МГИК указала, что в столице проголосовали 3 285 128 горожан. Кириллова подчеркнула, что эти данные предварительные и будут скорректированы.

«А то, что касается результатов подсчета бумажных бюллетеней, эта работа, которая потребует усилий, <…> поэтому корректировка еще может быть», – отметила председатель Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы состоялись 8-10 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00 ежедневно, также голосование проходило в онлайн-формате. В выборах участвовали действующий мэр Москвы Сергей Собянин (партия «Единая Россия»), депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (партия ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат нижней палаты парламента справедливоросс Дмитрий Гусев.

