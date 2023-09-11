МГИК: На выборах мэра Москвы проголосовало около 3,3 млн избирателей
Почти 3,3 млн человек, по предварительной информации, приняли участие в выборах мэра Москвы. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Глава МГИК указала, что в столице проголосовали 3 285 128 горожан. Кириллова подчеркнула, что эти данные предварительные и будут скорректированы.
«А то, что касается результатов подсчета бумажных бюллетеней, эта работа, которая потребует усилий, <…> поэтому корректировка еще может быть», – отметила председатель Мосгоризбиркома.
Выборы мэра Москвы состоялись 8-10 сентября. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00 ежедневно, также голосование проходило в онлайн-формате. В выборах участвовали действующий мэр Москвы Сергей Собянин (партия «Единая Россия»), депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (партия ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат нижней палаты парламента справедливоросс Дмитрий Гусев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар на Мосбирже упал ниже 97 рублей
- Рогов заявил, что Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»
- Журналист Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине
- Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ
- СМИ: Швеция оказалась в ужасной ситуации из-за поддержки Украины
- СМИ: «Луна-25» могла рухнуть из-за поломки измерителя ускорения
- В США заявили, что ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot на Украине
- Байден во Вьетнаме запутался в вопросах от журналистов
- В ВТБ предложили ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж
- Российские бойцы взяли в плен отделение ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru