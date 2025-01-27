Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» объявил деловую программу

В Казани с 6 по 8 февраля пройдет международного архитектурного форума «Казаныш.Единство разнообразия».

На форуме выступят более 300 экспертов в области архитектуры и градостроительства из России, Китая, Японии, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Индонезии, Таиланда, Малайзии и других стран.



В дни форума Казань примет более семи тысяч гостей и экспертов из 23 стран, включая мэров и главных архитекторов городов государств объединения БРИКС, ректоров ведущих архитектурных университетов, градостроителей, девелоперов, реставраторов, известных исследователей и урбанистов.

В 2025 году в форуме впервые примут участие специалисты в области архитектуры и городского планирования из Индонезии, Малайзии и Таиланда.

