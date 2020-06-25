Международные эксперты высоко оценили работу участка для голосования №155

Председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих констатировала наличия необходимого уровня санитарной безопасности в связи с профилактикой коронавируса на участке для голосования №155 в Москве. Арнольди-Зих входит в группу приглашенных экспертов.

Она рассказал, что при входе им выдали санитарный набор с маской, перчатками и санитайзером, кроме того, всем измерили температуру тела. По наблюдению эксперта, все присутствующие на участке, в том числе наблюдатели, выполняют условие соблюдения социальной дистанции.

В свою очередь генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис Таррад также отметил, что на участке соблюдается конфиденциальность избирателей. Там находятся наблюдатели от различных политических партий, а также те, кто по личной инициативе изъявил желание стать наблюдателем.

Сегодня первый день, когда можно проголосовать по вопросу об изменении Основного закона страны. Участковые комиссии будут работать до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

