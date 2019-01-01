Международной олимпиаде по экономике собрала в Петербурге школьников из 29 стран
Вторая Международная олимпиада школьников по экономике открылась сегодня в Санкт-Петербурге. В ней принимают участие более 130 школьника из 29 стран. В кампус Высшей школы экономики в северной столице съехались победители национальных соревнований по экономике и основам финансовой грамотности. Соревнования продлятся неделю. Победители олимпиады смогут бесплатно поступить на образовательные программы ВШЭ по экономике в будущем году.
Участников олимпиады приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, это состязание не только определяет уровень интеллектуальной подготовки молодёжи, но и выполняет роль социального лифта, поскольку открывает двери лучших учебных заведений России и мира.
Беглов отметил, что северная столица входит в сотню лучших студенческих городов мира, в котором сегодня учится более 350 тысяч студентов. Он пригласил участников олимпиады по окончании школы поступать в петербургские вузы.
Впервые Международная олимпиада школьников по экономике прошла в прошлом году в Москве.
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