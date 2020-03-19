Между РФ и Белоруссией остановлено ж/д сообщение
РЖД объявили о временной приостановке пассажирского сообщения между городами России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
По данным агентства, исключение составят только основные поезда из Москы и Петербурга и обратно.
В компании также напомнили о запрете на въезд иностранцев в РФ до 1 мая, в связи с чем передвигаться на этих поездах смогут только российские граждане, отмечает ОТР.
Приостановка сообщения касается маршрутов между Минском, Брестом, Полоцком и Москвой и между Гомелем, Брестом и Минском и Петербургом. В РЖД отметили, что вернуть купленные билеты можно без штрафов и сборов.
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