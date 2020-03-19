Между РФ и Белоруссией остановлено ж/д сообщение

РЖД объявили о временной приостановке пассажирского сообщения между городами России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

По данным агентства, исключение составят только основные поезда из Москы и Петербурга и обратно.

В компании также напомнили о запрете на въезд иностранцев в РФ до 1 мая, в связи с чем передвигаться на этих поездах смогут только российские граждане, отмечает ОТР.

Приостановка сообщения касается маршрутов между Минском, Брестом, Полоцком и Москвой и между Гомелем, Брестом и Минском и Петербургом. В РЖД отметили, что вернуть купленные билеты можно без штрафов и сборов.





