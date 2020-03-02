Меценат года — жена градоначальника. Такое бывает?

18 руководителей томских компаний удостоились наград «Меценат года» и «Меценат города Томска», церемонию вручения которых провел в рамках рабочего совещания мэр города Иван Кляйн. В числе удостоенных оказалась и его супруга, гендиректор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн, - сообщила пресс-служба городской администрации. Галина Кляйн стала гендиректором пивзавода в 2013 году - после избрания супруга мэром Томска. Тогда же Иван Кляйн передал супруге контрольный пакет акций компании в доверительное управление. Всего семье томского градоначальника принадлежит 90,85% акций «Томского пива»: 51,02% - самому Кляйну, 9,83% - его жене; еще по 10% принадлежат трем их дочерям. По сообщению «Интерфакса», общий доход семьи мэра Томска в 2018 году составил 375,95 млн рублей.

Имея возможность распоряжаться столь значительными средствами, к тому же будучи супругой градоначальника, г-жа Кляйн наверняка сумела сделать массу полезных и добрых дел для города и горожан. Но приведем пример из жизни другого российского мецената, пример, правда, столетней давности. Фабрикант Савва Морозов принимал живейшее участие в создании МХАТа. Он дал и огромную сумму на строительство и несколько лет в одиночку оплачивал все театральные расходы. Но делал это при условии, что его имя не должно появляться в газетах. Наград вроде «Меценат года» тогда не существовало. Да и не принял бы ее такой человек, как Морозов. И тоже наверняка.

Во времена Саввы Морозова богатые люди еще боялись становиться героями анекдотов или комических историй. И тогда не было такого понятия как пиар, в волшебную силу которого без оглядки верят некоторые наши современники. И эта вера настолько застит им взор, что от него, острого в других обстоятельствах, ускользает простая и понятная любому другому мысль о том, что благотворительность ради пиара превращается в оплату пиар-услуг посредством этой самой благотворительности. И меценат превращается обратно в купца. А его пиар – в анекдот.

Было бы крайне сложно найти что-либо более курьезное, чем звание «меценат года». Но жизнь и тут оказалась богаче воображения простого смертного: медаль «За активную законотворческую деятельность», которой глава государства наградил сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева. Досужие журналисты не поленились выяснить, что за последние пять лет упомянутый «активный законотворец» не внес ни одного законопроекта. Таким образом, более содержательным стало бы название награды «За приход на работу».

