Москвичам пообещали теплый и снежный Новый год
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, какая погода ждет Москву и область в конце уходящего года.
В понедельник, 30 декабря, в Москве под влиянием теплого атмосферного фронта усилится ветер и начнутся снегопады, а к концу дня высота снежного покрова достигнет 3-6 см, прогнозируют метеорологи.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что снег сохранится в Москве и в новогоднюю ночь, несмотря на оттепель.
«В ночь на 31-ое снег продолжится, высота снежного покрова еще на пару сантиметров станет выше. И в последний день уходящего года в теплом секторе циклона интенсивность осадков снизится. Они пройдут в основном в смешанной фазе - преимущественно в виде мокрого снега. Температура повысится до слабо оттепельной, 0…+2, станет немного слякотно», - рассказал он.
Как ожидается, небольшая оттепель в российской столице сменится легким морозом.
«В новогоднюю ночь ожидается прорыв холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться скоротечными зарядами снега, благодаря чему слегка подморозит. Если строго в полночь температура будет колебаться около нулевой отметки, то в течение ночи она начнет понижаться и к утру опустится до минус 5 градусов», - отметил Евгений Тишковец.
В первый день 2020 года в Москве выглянет солнце. 1 января столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов.
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