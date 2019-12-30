Москвичам пообещали теплый и снежный Новый год

30 декабря 201910:10

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН, какая погода ждет Москву и область в конце уходящего года.

В понедельник, 30 декабря, в Москве под влиянием теплого атмосферного фронта усилится ветер и начнутся снегопады, а к концу дня высота снежного покрова достигнет 3-6 см, прогнозируют метеорологи.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что снег сохранится в Москве и в новогоднюю ночь, несмотря на оттепель.

«В ночь на 31-ое снег продолжится, высота снежного покрова еще на пару сантиметров станет выше. И в последний день уходящего года в теплом секторе циклона интенсивность осадков снизится. Они пройдут в основном в смешанной фазе - преимущественно в виде мокрого снега. Температура повысится до слабо оттепельной, 0…+2, станет немного слякотно», - рассказал он.

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Как ожидается, небольшая оттепель в российской столице сменится легким морозом.

«В новогоднюю ночь ожидается прорыв холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться скоротечными зарядами снега, благодаря чему слегка подморозит. Если строго в полночь температура будет колебаться около нулевой отметки, то в течение ночи она начнет понижаться и к утру опустится до минус 5 градусов», - отметил Евгений Тишковец.

В первый день 2020 года в Москве выглянет солнце. 1 января столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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