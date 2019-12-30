Москвичам пообещали теплый и снежный Новый год

В понедельник, 30 декабря, в Москве под влиянием теплого атмосферного фронта усилится ветер и начнутся снегопады, а к концу дня высота снежного покрова достигнет 3-6 см, прогнозируют метеорологи.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что снег сохранится в Москве и в новогоднюю ночь, несмотря на оттепель.

«В ночь на 31-ое снег продолжится, высота снежного покрова еще на пару сантиметров станет выше. И в последний день уходящего года в теплом секторе циклона интенсивность осадков снизится. Они пройдут в основном в смешанной фазе - преимущественно в виде мокрого снега. Температура повысится до слабо оттепельной, 0…+2, станет немного слякотно», - рассказал он.