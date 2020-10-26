Метеорологи рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Тепло и сухо будет почти всю неделю в Москве, передает РИА Новости слова главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

Над столицей установится область высокого давления, а потому осадки не ожидаются на протяжении почти всей недели. Только во второй половине дня пятницы может местами пойти дождь.

Температура на неделе днём ожидается в диапазоне 10-12 градусов, ночью – 5-7 градусов, ветер будет дуть с юга, что также способствует поддержанию теплой погоды.

Тем временем на Челябинск обрушился снегопад, сообщает Ura.ru, в Киргизии же бабье лето, в Бишкеке 20 градусов тепла, добавляет МИР 24.







