Метеорологи рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Тепло и сухо будет почти всю неделю в Москве, передает РИА Новости слова главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.
Над столицей установится область высокого давления, а потому осадки не ожидаются на протяжении почти всей недели. Только во второй половине дня пятницы может местами пойти дождь.
Температура на неделе днём ожидается в диапазоне 10-12 градусов, ночью – 5-7 градусов, ветер будет дуть с юга, что также способствует поддержанию теплой погоды.
Тем временем на Челябинск обрушился снегопад, сообщает Ura.ru, в Киргизии же бабье лето, в Бишкеке 20 градусов тепла, добавляет МИР 24.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru