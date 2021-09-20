Метеоролог: В середине недели в Москве потеплеет

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что потепление в Москве ожидается во второй половине текущей недели.

По словам Старкова, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов. Между тем, он отметил, что даже эта температура считается ниже нормы для второй половины сентября.

Метеоролог добавил в эфире «Радио 1», что предстоящее потепление нельзя назвать бабьи летом, поскольку одним из его критериев является температура воздуха 20 градусов.





