Метеоролог: В середине недели в Москве потеплеет
20 сентября 202120:12
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что потепление в Москве ожидается во второй половине текущей недели.
По словам Старкова, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов. Между тем, он отметил, что даже эта температура считается ниже нормы для второй половины сентября.
Метеоролог добавил в эфире «Радио 1», что предстоящее потепление нельзя назвать бабьи летом, поскольку одним из его критериев является температура воздуха 20 градусов.
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20 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru