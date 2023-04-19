Метеоролог рассказала, когда в Москве начнется разгар весны

Так называемый разгар весны наступит в Москве примерно с 6 мая. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

Фенологи делят весну на подсезоны: сейчас продолжается «оживление весны» — горожане могут заметить, что на глинистых пустырях начинает желтеть мать-и-мачеха. Вскоре в столице наступит разгар весеннего сезона, когда появляются листья на березах, начинается цветение, прилетают певчие птицы.

Позднякова отметила, что погоду в Москве на этой неделе будет формировать антициклон.

«Его центр постепенно смещается, поэтому атмосферное давление ожидается довольно высокое. За счет прогрева воздуха оно будет в пределах 750–758 миллиметров ртутного столба», — указала метеоролог.

Специалист добавила, что порывы ветра не будут превышать 3–8 метров в секунду.

