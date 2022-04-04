«Мест много»: В Федерации мигрантов о работе для беженцев Донбасса
4 апреля 202211:45
Евгения Желудкова
Вадим Коженов заверил, что работа найдется не только для узкопрофильных специалистов.
Беженцы при желании легко смогут найти работу в России, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Мест много, все, кто хочет работать, все легко найдут себе работу. Если взрослые люди, дееспособные хотят работать, работа точно найдется, если не в одной отрасли, то в другой. Понятно, если человек приехал очень узкоспециализированный, физик-ядерщик, скорее всего, сразу пригодится. Если приезжает специалист отраслевой, то мгновенно просто найдет работу. А если человек всю жизнь занимался строительством, он, может, и не найдет работу по специальности, но пойдет в таксисты – его доход будет сравнимый», - объяснил Коженов.
Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отметил, что этой весной в Россию могут не приехать мигранты, которые обычно были задействованы в сезонных работах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru