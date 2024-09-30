Мессенджеры и банки: Названы самые популярные приложения среди россиян

Наиболее востребованными приложениями среди россиян являются мессенджеры (84%), приложения для просмотра новостей (77%), соцсети (70%), приложения для просмотра видео (64%) и банки (62%), показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ по заказу страховой компании «Ингосстрах» в августе.

Согласно данным, в меньшей степени россияне пользуются мобильными играми (41%) и стримингами (35%). Каждый четвертый житель России каждый день пользуется сервисами навигации (24%), а каждый пятый – приложениями для онлайн-покупок (20%).

При этом планировщики задач, приложения для здоровья, страховых компаний, каршеринга, аренды самокатов и другие россияне используют по одному или несколько раз в неделю. Отмечается, что почти половина россиян (41%) заходят в мессенджеры более пяти раз в день.

На смартфонах россиян в среднем установлено 16 мобильных приложений. Выяснилось, что большинство респондентов (85%) пользуются телефоном более одного часа в день. Треть россиян (31%) имеют порядка одного-двух часов экранного времени ежедневно, четверть (24%) проводят за смартфоном от трех до четырех часов в день, еще треть (30%) пользуются своим гаджетом более четырех часов ежедневно.

Ключевые пользователи смартфонов – это молодые люди до 24 лет. Среди них почти каждый второй проводит за гаджетом свыше четырех часов в день (48%). Кроме того, чаще других подолгу сидят за телефоном неработающие россияне и женщины (36% и 35% соответственно).

Директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха» Алексей Романов отметил, что в приложении компании россияне могут дистанционно оформить полис, заявить о страховом случае, записаться к врачу по ДМС или связаться с поддержкой. Он подчеркнул, что любой бизнес должен идти в ногу со временем, адаптируя процессы под текущие потребности рынка.

