Мессенджер WhatsApp работает со сбоями по всему миру

В работе мессенджера WhatsApp* наблюдается сбой в ряде стран. Об этом сообщает сервис Downdetector.

При этом пользователи жалуются, что мессенджер не отправляет сообщения, WEB-версия на компьютерах и ноутбуках не загружается.

Также по данным Downdetector, аналогичные проблемы наблюдаются в работе Facebook* и Instagram*.

Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе социальной сети «ВКонтакте». В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявили, что проблемы вызваны неполадками в работе инфраструктуры социальной сети, передает «Радиоточка НСН».

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

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ФОТО: РИА Новости
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