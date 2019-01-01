Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что канцлер Германии перед началом переговоров – в тот момент, когда звучали гимны стран, - в течение одной минуты восемь раз поменяла положение рук и сильно тряслась, отмечает Дни.ру.

Предположительно, причиной недомогания немецкого канцлера могла стать высокая температура воздуха. В Берлине в эти дни столбики термометров дотягиваются до отметки +30-ть градусов.

Напомним, накануне Владимир Зеленский с супругой Еленой посетил Францию. Там президент Украины провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Сегодня, 18 июня, новый президент Украины прибыл в Германию для переговоров с Меркель.

Между тем, сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым делом скажет президенту России Владимиру Путину при встрече. Это будут слова: «Донбасс и Крым — это Украина». Об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому изданию Bild. Президент Украины признался, что намерен начать первую встречу с российским лидером именно этой фразой.

