Mercedes планирует выпустить новую линейку сверхроскошных авто Mythos
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz объявил о запуске нового сверхпремиального бренда Mythos.
По данным немецких СМИ, модель Mythos создадут на базе спортивного родстера Mercedes-AMG SL. Однако эксклюзивный дизайн, роскошный салон, мощные двигатели и инновационные технологии сделают эту модель уникальной. Автомобили Mythos будут выпускаться ограниченными партиями. Стоимость каждого экземпляра составит не менее 300 тысяч долларов. Это значительно дороже текущих моделей подбренда Maybach.
Первые сверхроскошные автомобили Mythos должны поступить к заказчикам в 2026 году. Так, Mercedes-Benz впервые представит модели, превосходящие по статусу и цене легендарные Maybach.
Ранее компания американского бизнесмена Илона Маска Tesla лишилась статуса самого дорогого автомобильного бренда, отмечает «Радиоточка НСН». Стоимость Tesla подешевела на 12% и составила $58,3 миллиарда. На первое место вернулся Mercedes-Benz: капитализация немецкого бренда выросла на 1% - до $59,4 миллиарда.
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