Мэр Железноводска назвал «быдлом» критиковавшую город туристку

Мэр Железноводска Евгений Моисеев назвал «быдлом» и «неудачниками» критиковавших город туристов.

Градоначальник опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором попросил читателей выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». Сам Моисеев предложил вариант «Радость между ног».

«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле!», — считает глава города.

Подписчики Моисеева в комментариях к записи предлагали свои варианты лозунгов для Железноводска. Однако как отметила одна из пользовательниц, недавно посетившая город, Железноводск потерял свою привлекательность и стал напоминать «обыкновенные города любой области».

«Недорогая наша "быдло-недо-бедно-" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — ответил туристке Моисеев.

Позже в беседе с РБК мэр пояснил, что назвал пользовательницу Instagram «быдлом» из-за оскорблений в адрес жителей Железноводска, так как «вынужден был вступиться за жителей и город». Градоначальник отметил, что никого не оскорбил, так как комментарий был оставлен ботом под безымянным аккаунтом.

