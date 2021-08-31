Мэр Железноводска назвал «быдлом» критиковавшую город туристку
Мэр Железноводска Евгений Моисеев назвал «быдлом» и «неудачниками» критиковавших город туристов.
Градоначальник опубликовал в своем аккаунте в Instagram пост, в котором попросил читателей выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». Сам Моисеев предложил вариант «Радость между ног».
«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле!», — считает глава города.
Подписчики Моисеева в комментариях к записи предлагали свои варианты лозунгов для Железноводска. Однако как отметила одна из пользовательниц, недавно посетившая город, Железноводск потерял свою привлекательность и стал напоминать «обыкновенные города любой области».
«Недорогая наша "быдло-недо-бедно-" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — ответил туристке Моисеев.
Позже в беседе с РБК мэр пояснил, что назвал пользовательницу Instagram «быдлом» из-за оскорблений в адрес жителей Железноводска, так как «вынужден был вступиться за жителей и город». Градоначальник отметил, что никого не оскорбил, так как комментарий был оставлен ботом под безымянным аккаунтом.
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