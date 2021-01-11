Мэр Вашингтона попросила ввести в городе спецрежим из-за COVID и инаугурации
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести в округе Колумбия режим предчрезвычайного бедствия из-за пандемии COVID-19 и грядущей инаугурации избранного президента Джо Байдена.
«Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки», — цитирует Боузер РИА Новости.
Кроме того, в ходе пресс-конференции мэр напомнила, что в 2009 году спецрежим был введён перед инаугурацией президента Барака Обамы.
По словам Боузер, инаугурации Байдена могут угрожать распространение коронавируса, а также обстановка в Вашингтоне после штурма Капитолия. Мэр отметила, что направила в министерство внутренней безопасности запрос на разработку плана привлечения федеральных сил для обеспечения порядка в столице.
Боузер также обратилась к жителям города, призвав их сохранять бдительность и принимать участие в связанных с инаугурацией мероприятиях онлайн.
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