Мэр Вашингтона попросила ввести в городе спецрежим из-за COVID и инаугурации

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести в округе Колумбия режим предчрезвычайного бедствия из-за пандемии COVID-19 и грядущей инаугурации избранного президента Джо Байдена.

«Это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки», — цитирует Боузер РИА Новости.

Кроме того, в ходе пресс-конференции мэр напомнила, что в 2009 году спецрежим был введён перед инаугурацией президента Барака Обамы.

По словам Боузер, инаугурации Байдена могут угрожать распространение коронавируса, а также обстановка в Вашингтоне после штурма Капитолия. Мэр отметила, что направила в министерство внутренней безопасности запрос на разработку плана привлечения федеральных сил для обеспечения порядка в столице.

Боузер также обратилась к жителям города, призвав их сохранять бдительность и принимать участие в связанных с инаугурацией мероприятиях онлайн.

