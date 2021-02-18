Мэр Тольятти Анташев подал в отставку

Мэр Тольятти Сергей Анташев, после встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, которая прошла 18 февраля, объявил, что покидает свой пост, сообщает пресс-служба администрации региона.

В областном правительстве отметили, что в последнее время в адрес тольяттинских властей неоднократно звучали претензии, как от региональных властей, так и от жителей города.

Азаров неоднократно указывал Анташеву на недоработки при реализации нацпроектов, оформлении проектно-сметной документации, на некачественное исполнение задач в сфере дорожного строительства, ЖКХ.

Кроме того, претензии к тольяттинским властям возникали при решении вопросов экологии, в том числе, рекультивации территорий промпредприятий. Также в 2020 году был фактически сорван план по обеспечению жильём детей-сирот.

В администрации Самарской области добавили, что за последние два месяца сменились главы трёх муниципальных районов региона – Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.

