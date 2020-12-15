Мэр Перми ушел в отставку

Мэр города Пермь Дмитрий Самойлов во вторник написал заявление об отставке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Врио главы Перми должен быть назначен во вторник после совещание депутатов городской думы.

Самойлов занимал пост мэра Перми с 2016 года. Ранее он был назначен врио главы администрации города, а затем стал главой правительства Пермского края.


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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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