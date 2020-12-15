Мэр Перми ушел в отставку
15 декабря 202009:29
Мэр города Пермь Дмитрий Самойлов во вторник написал заявление об отставке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Врио главы Перми должен быть назначен во вторник после совещание депутатов городской думы.
Самойлов занимал пост мэра Перми с 2016 года. Ранее он был назначен врио главы администрации города, а затем стал главой правительства Пермского края.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru