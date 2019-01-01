Мэр Москвы прокомментировал дело Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил оперативность работы МВД в связи прекращением уголовного преследования Ивана Голунова и отметил, что дальнейшее расследование должно происходить также беспристрастно, сообщает ТАСС.

6 июня около 14 часов 30 минут Иван Голунов был задержан в центре Москвы по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков, а в его квартире на Вешняковской улице был проведён обыск. Вечером 8 июня судья Михаил Максимов назначил домашний арест до 7 августа. Впервые в истории печатные версии РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» от 10 июня вышли с совместным заявлением и одинаковой надписью на первой полосе — «Я/Мы Иван Голунов».

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

