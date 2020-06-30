Мэр Москвы принял участие в электронном голосовании по Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин поучаствовал в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ во время посещения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

«Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования», - отметил градоначальник.

Глава города поблагодарил столичную Общественную палату и штаб по наблюдению за голосованием. 20 тысяч наблюдателей проявили инициативу и прошли обучение, чтобы обеспечивать легитимность голосования, отметил Собянин. По его словам, на работников участковых комиссий свалилась огромная работа, несопоставимая с прежними голосованиями.

«Семь суток огромной работы, которая не прекращается даже после того, когда закончилось голосование. Вот эти семь дней – огромный марафон. Люди, конечно, совершают героический поступок, я считаю, да еще и в условиях риска, связанного с уже прошедшим пиком пандемии», цитирует Собянина «Москва 24».

Мэр отметил, что явка на электронное голосование в столице, заканчивающееся 30 июня, высокая. Он выразил надежду, что главный день голосования 1 июля пройдёт так же успешно.

