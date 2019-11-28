Мэр Кемерова объяснил покупку ели за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку администрацией новогодней ели для главной площади города за 18 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, чиновник рассказал, что старая ель, монтируемая 11 лет подряд, «морально устарела», а город достоин более технологичного украшения к празднику.

«С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, …30% ветвей не работает. Её можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей», — рассказал градоначальник.

По его словам, новая ель имеет 239 тысяч светодиодов, стальной каркас и около 1900 веток. Срок её службу глава города оценил в 10-15 лет, отмечает телеканал «360». Кроме того, выбранная ель не самый дорогой экземпляр — есть модели и за 29 и 35 миллионов рублей, уточнил мэр Кемерова.

Добавим, телеведущий Иван Ургант в своей программе обратил внимание на кемеровскую ёлку. Он предположил, что для неё «делали уникальный спил», отмечает Ura.ru. «Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом еще небольшой спил, затем большой распил, а потом ее рубят уже топором», — пошутил Ургант.

