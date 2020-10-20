Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из автобусов людей без масок
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что «можно и нужно» пассажирам общественного транспорта выталкивать из автобусов людей без масок. Соответствующе заявление он сделал в прямом эфире E1.RU.
Высокинский отметил, что все наблюдают рост числа заражений и понимают возможность новых ограничений. В связи с этим он призвал соблюдать масочный режим для избежания дополнительных мер.
Ранее на пресс-конференции НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 16,3 тыс. новых случаев коронавируса, в частности, в Свердловской области 258 заражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru