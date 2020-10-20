Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать из автобусов людей без масок

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что «можно и нужно» пассажирам общественного транспорта выталкивать из автобусов людей без масок. Соответствующе заявление он сделал в прямом эфире E1.RU.

Высокинский отметил, что все наблюдают рост числа заражений и понимают возможность новых ограничений. В связи с этим он призвал соблюдать масочный режим для избежания дополнительных мер.

Ранее на пресс-конференции НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 16,3 тыс. новых случаев коронавируса, в частности, в Свердловской области 258 заражений.