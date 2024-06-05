Мэр Дербента Пирмагомедов ушел в отставку

«НСН-Москва»

Предприниматели в Москве могут открывать и развивать свой бизнес через участие в торгах

Инвестиционный портал выступает витриной выставленных на торги объектов

Сейчас на аукционы выставлено два киоска и три павильона в парке «Сокольники»

В центре Москвы на торги выставлено четыре коммерческих помещения