Мэр Дербента Пирмагомедов ушел в отставку
Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов принял решение уйти в отставку. Об этом чиновник объявил в своём Telegram-канале.
В обращении к жителям города Пирмагомедов указал, что ему «выпала честь воплощать в жизнь новую историю древнего города».
«Желаю нашему городу только процветания... Мы приходим и уходим – Дербент остается навсегда», - написал он.
В пресс-службе дербентской администрации отметили, что исполняющим обязанности мэра назначен Ахмед Кулиев.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что мэр Липецка Евгения Уваркина решила покинуть свой пост, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru