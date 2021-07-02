Менеджер группы «Воскресение» опроверг информацию о госпитализации Алексея Романова

Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов здоров и готовится к большому турне по Сибири. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил менеджер группы Дмитрий Верховский.

По его словам, группа готовится к большому турне после отмены коронавирусных ограничений, лидер группы абсолютно здоров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован с двухсторонней пневмонией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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