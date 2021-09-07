МегаФон запустил тариф с TikTok-домом
Компания МегаФон запустила авторский тариф «Без переплат. Интернет DreamTeamHouse» совместно с популярным российским TikTok-домом.
Пользователям будет доступно безлимитное общение в популярных соцсетях и мессенджерах, а также бесплатное прослушивание музыки в сервисах Яндекс.Музыка, Сбер Звук, Boom, Apple при любом балансе и эксклюзивные бонусы от блогеров Dream Team House.
«Мы постоянно анализируем потребности нашей аудитории и видим, что абоненты активно вовлекаются в проекты с участием известных блогеров. Dream Team House – самое популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 млн подписчиков у его участников», – рассказал директор по Digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона Илья Александров.
Также отмечается, что пользователи нового тарифа получат возможность попасть на встречу с блогерами Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем и даже стать героями их TikTok-роликов.
Новый тариф содержит все преимущества линейки «Без переплат»: бесплатную защиту от нежелательных подписок, возможность раздавать интернет со своего смартфона без ограничения скорости, а также копить неиспользованные минуты и гигабайты.
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