МегаФон запустил коммерческий Центр информационной безопасности
Компания МегаФон запускает коммерческий Центр обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), с помощью которого будет возможно моментально отследить осуществление кибератак как извне, так и внутри инфраструктуры клиентов.
По данным компании, структура SOC основана на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках МегаФона. К тому же центр полностью соответствует сертификации по требованиям ФСТЭК и ФСБ России, а применение российского ПО позволяет обеспечивать информационную безопасность не только бизнеса, но и госсектора.
Отмечается, что программные средства могут быть использованы и в инфраструктуре заказчика, и по облачной модели. При этом к дополнительным услугам сервиса относятся проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости и другие.
Директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов рассказал, что после ухода из России некоторых иностранных вендоров в компании увеличилось число обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности из-за участившихся кибератак.
«За поддержкой к МегаФон обращаются компании из разных секторов. Так, 72% новых клиентов – из коммерческих организаций, в том числе промышленных предприятий, банков и ретейла. При этом 25% клиентов приходятся на государственные учреждения и 3% - на медиа», - добавил он.
Сообщается, что решения МегаФона позволяют блокировать как массовые, так и целевые атаки, а коммерческий SOC является логическим продолжением развития этой экосистемы.
Среди клиентов МегаФона наибольшей популярностью кроме защиты от DDoS-атак, также пользуются сервис WAF, обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей, и платформа Security Awareness.
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